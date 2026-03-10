Захарова заявила, что здание генконсульства РФ было повреждено при ударе по Исфахану

Здание генерального консульства России в иранском городе Исфахан было повреждено во время атаки на местную администрацию, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, 8 марта произошла атака на здание администрации губернатора провинции Исфахан, которое находится рядом со зданием российской дипломатической миссии.

В результате в здании консульства и квартирах дипломатов выбило стекла. Нескольких сотрудников «отбросило взрывной волной», но серьезных травм никто не получил.

«Считаем нападения на дипломатические и консульские представительства вопиющим нарушением базовых документов международного права. <…> Требуем от всех сторон строгого соблюдения неприкосновенности дипломатических объектов», — заявила Захарова.

Израиль и США наносят удары по Ирану с 28 февраля. Тегеран отвечает атаками на Израиль и американские базы в странах Ближнего Востока. В результате обстрелов не раз сообщалось о повреждении гражданской инфраструктуры.

В результате российский ракетных ударов и атак беспилотников в Украине неоднократно были повреждены здания дипломатических миссий третьих стран. Только в 2026 году сообщалось об атаках на посольства Азербайджана и Катара при ударах по Киеву.

