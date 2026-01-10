Катар заявил о повреждении здания своего посольства из-за обстрела в Киеве. Россия ответила, что не атакует дипломатические представительства

Власти Катара выразили «глубокое сожаление» в связи с повреждением здания своего посольства в Киеве в результате обстрела в ночь на 9 января.

В посольстве сообщили, что пострадавших среди сотрудников нет. При этом в заявлении ведомства нет указаний на то, кто ответственен за обстрел и повреждение дипмиссии.

МИД Катара отметил необходимость защиты посольств и дипломатических миссий, а также «урегулирования украинско-российского кризиса путем диалога и мирных средств».

Глава МИД Украины Андрей Сибига опубликовал в соцсетях фото последствий обстрела посольства Катара в Киеве, обвинив Россию в грубом нарушении Венской конвенции.

Министерство иностранных дел РФ выступило с ответным заявлением, назвав ложными обвинения в причастности Москвы к повреждению посольства Катара.

«Для Вооруженных сил Российской Федерации дипломатические представительства никогда не являлись объектами огневого поражения. Вблизи катарской дипмиссии также не находились назначенные цели, что указывает на некорректную работу украинской системы ПВО, приведшую к повреждению здания посольства», — говорится в сообщении МИД РФ.

В ночь на 9 января российские войска нанесли массированный удар беспилотниками и ракетами по Киеву. Погибли четыре человека, ранены еще более 20 человек. Из-за повреждения критической инфраструктуры почти половина многоквартирных домов в городе осталась без теплоснабжения. В эту же ночь Россия нанесла удар «Орешником» по Львовской области.

