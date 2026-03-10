Шнобелевскую премию больше не будут вручать в США. Она переедет в Европу

Ежегодная церемония вручения Шнобелевской премии, присуждаемой за открытия, «которые заставляют людей смеяться», впервые пройдет не в США, а в Европе. Об этом сообщило Associated Press со ссылкой на организаторов премии, журнал Annals of Improbable Research.

Такое решение принято на фоне ужесточения иммиграционной политики президента США Дональда Трампа.

«В течение последнего года посещение страны стало небезопасным для наших гостей. Мы не можем просить лауреатов или журналистов из других стран, освещающих мероприятие, приехать в США в этом году», — сказал агентству редактор журнала и ведущий церемонии Марк Абрахамс.

Обычно церемония вручения премий проходила в сентябре — за несколько недель до объявления лауреатов Нобелевской премии — в Гарвардском университете, Массачусетском технологическом институте и Бостонском университете. Однако уже в прошлом году четверо из 10 победителей решили не ехать на церемонию в Бостон.

Теперь церемония вручения премии будет проходить в Цюрихе и других европейских городах.

