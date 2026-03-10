Мосгорсуд заочно приговорил к 13 годам украинскую журналистку, облившую свекольным соком российского посла в Варшаве

Московский городской суд заочно приговорил к 13 годам колонии общего режима украинскую журналистку Ирину Земляну, сообщает Генпрокуратура РФ.

Ее признали виновной по статьям о нападении на представителя иностранного государства, возбуждении ненависти и вражды и распространении «фейков» про российскую армию.

Как заявило следствие, 9 мая 2022 года Земляна вместе с другими неустановленными лицами напала на посла России в Польше Сергея Андреева, когда он собирался возложить венок у мемориала советским воинам на кладбище в Варшаве. Тогда посла облили красной жидкостью (позже выяснилось, что это был свекольный сок) и сорвали с него георгиевскую ленточку. Протестующие кричали в его адрес «Фашисты!».

Также, утверждают следователи, в мае 2022-го и марте 2024 года Земляна публиковала в соцсетях посты с «ложными утверждениями о якобы совершенных российскими военнослужащими преступлениях в ходе ».

Российские власти заочно арестовали Земляну и объявили ее в международный розыск.

Сама Земляна рассказывала, что после акции была вынуждена покинуть Варшаву из-за «угроз со стороны россиян».