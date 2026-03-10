Комитет Европарламента одобрил создание в третьих странах центров, куда из ЕС будут высылать мигрантов

Комитет Европарламента по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам одобрил пакет законопроектов, разрешающий создавать в третьих странах центры для высылаемых из Евросоюза мигрантов, пишет Deutsche Welle.

Законодательная инициатива также предусматривает ужесточение наказания для иностранцев, чье пребывание в Евросоюзе признанно незаконным, вплоть до тюремного заключения.

Законопроект, отмечает Deutsche Welle, получил поддержку консерваторов и представителей крайне правых партий. Голосование в Европарламенте по этой законодательной инициативе планируется провести 12 марта.

По данным Агентства ЕС по вопросам убежища (EUAA), опубликованным в начале марта, число ходатайств о предоставлении убежища в странах Евросоюза в 2025 году сократилось по сравнению с предыдущим годом на 19%, до 822 тысяч человек. В Еврокомиссии, писала DW, связали сокращение числа прошений об убежище с ужесточением миграционной политики. При этом лишь около 20% иностранцев, получивших предписание уехать, возвращаются в свою страну, отмечало издание.

В 2024 году в Великобритании приняли закон, разрешающий депортировать нелегальных мигрантов в Руанду. Тогда же Италия ратифицировала соглашение с Албанией о строительстве двух центров для приема мигрантов. Такие решения критиковали СМИ и правозащитники, указывавшие на опасность нарушения прав человека при высылке мигрантов в третьи страны.

