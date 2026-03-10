Брянск попал под ракетный обстрел. Есть погибшие и раненые

Украинские войска нанесли ракетный удар по Брянску, пишут телеграм-каналы «Осторожно, новости» и Astra со ссылкой на сообщения очевидцев.

По предварительным данным, удар пришелся по одному из крупных предприятий в Советском районе города.

Близкий к силовикам канал Mash утверждает, что ВСУ ударили ракетой Storm Shadow по одному из заводов, который специализируется на производстве микросхем для мобильных устройств. Пострадали 12 человек.

Украинский мониторинговый канал Exilenova+ пишет, что целью атаки был завод «Кремний Эл».

Перед взрывом в Брянской области объявили ракетную опасность.

Обновлено. Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил, что по Брянску нанесен ракетный удар. По его словам, ВСУ «намеренно ударили по мирным жителям». «К сожалению, есть погибшие и раненые», — написал чиновник в телеграм-канале. Других подробностей он не привел.