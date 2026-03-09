Стокгольмский международный институт исследования проблем мира ( ) зафиксировал рост государственных поставок основных видов вооружений в мире в 2021-2025 годах на 9,2% по сравнению с предыдущей пятилеткой (2016-2020 годы). Единственной страной из крупнейших поставщиков оружия, чьи поставки за рубеж за последние пять лет снизились, оказалась Россия.

По подсчетам SIPRI, российский экспорт оружия в 2021-2025 годах упал на 64%. Россия переместилась со второго на третье место в списке крупнейших экспортеров оружия. На ее долю теперь приходится 6,8% мирового экспорта основных видов вооружений.

Первое место занимают Соединенные Штаты, на долю которых приходится 42% мирового экспорта оружия (на 6% больше, чем в предыдущие пять лет). Впервые за два десятилетия большая часть американского экспорта вооружений пришлась на страны Европы (38%), а не на Ближний Восток (33%).

Второе место заняла Франция с 9,8%. Почти четверть французского экспорта оружия (24%) пришлось на Индию. Эта же страна является и крупнейшим импортером российского оружия. Почти половину (48%) российского экспорта обеспечили поставки в Индию.

Украина остается крупнейшим импортером оружия в Европе. В 2021-2025 годах на ее долю приходилось 9,7% от общего объема мирового импорта вооружений. Тремя крупнейшими поставщиками были США (41% украинского импорта оружия), Германия (14%) и Польша (9,4%).

SIPRI отмечает, что в 2025 году в Украину было поставлено меньше оружия, чем в предыдущие годы большой войны. Эксперты связывают это с сокращением прямых поставок из США после возвращения на пост президента Дональда Трампа.

В целом, отмечают авторы исследования, за последние пять лет поставки оружия в Украину стали главным фактором роста мирового экспорта вооружений. Однако закупки увеличили и большинство европейских стран в условиях растущей угрозы со стороны России.

