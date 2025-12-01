Сколько зарабатывают на войне крупнейшие военно-промышленные компании мира? Все больше и больше. Главное из исследования SIPRI

Aimee Dilger / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Совокупная выручка 100 крупнейших военно-промышленных компаний мира в 2024 году выросла на 5,9%, достигнув рекордных 679 миллиардов долларов, следует из нового отчета Стокгольмского института исследования проблем мира ( ).

Институт связывает рост доходов оружейных производителей с возросшим спросом на фоне российско-украинской войны, войны в секторе Газа, а также глобальной и региональной геополитической напряженностью и постоянно растущими военными расходами.

Основная часть роста выручки от производства и продажи оружия пришлась на компании из Европы и США. В целом выручка росла у оружейных компаний во всех регионах мира, кроме Азии и Океании, где проблемы китайской военной промышленности привели к снижению доходов. Аналитики SIPRI связывают падение продаж оружия у компаний из Китая с тем, что крупные контракты на поставки вооружения в 2024 году отменяли или откладывали из-за коррупционных скандалов.

На фоне роста доходов и новых заказов многие оружейные компании начали расширять производственные линии, увеличивать мощности, создавать новые дочерние компании или поглощать конкурентов.

В 2024 году совокупная выручка оружейных компаний из США, которые входят в топ-100 SIPRI, достигла 334 миллиардов долларов (рост на 3,8%). 30 из 39 американских компаний, представленных в рейтинге, увеличили свои доходы от продажи оружия. Среди них — Lockheed Martin, Northrop Grumman и General Dynamics. Однако масштабные задержки и перерасход бюджета тормозят разработку вооружений в рамках таких ключевых программ, как создание истребителей F-35, подлодок класса «Колумбия» и межконтинентальных баллистических ракет Sentinel.

В Европе 23 из 26 оружейных компаний, попавших в рейтинг, зафиксировали рост доходов. Их совокупная выручка выросла на 13% — до 151 миллиарда долларов — на фоне российско-украинской войны и предполагаемой угрозы со стороны России. Самый резкий рост доходов — на 193% — показала чешская компания Czechoslovak Group. Ее выручка в 2024-м достигла 3,6 миллиарда долларов из-за заказов оружия для Украины.

Авторы доклада отмечают, что европейские оружейные компании инвестируют в новые производственные мощности, чтобы удовлетворить растущий спрос. Но поиск источников сырья, в частности критически важных минералов, может осложнить европейские планы перевооружения.

Две российские компании — «Ростех» и «Объединенная судостроительная корпорация» — несмотря на санкции, увеличили совокупную выручку от продаж вооружений на 23% до 31,2 миллиарда долларов. Внутренний спрос оказался достаточным, чтобы компенсировать потери, вызванные падением экспорта вооружений, отмечается в докладе. «Помимо санкций, российские оружейные компании сталкиваются с нехваткой квалифицированной рабочей силы. Но, вопреки ожиданиям, российская военная промышленность продемонстрировала устойчивость во время войны с Украиной», — отмечают сотрудники SIPRI.

Кроме того, впервые в рейтинг вошли девять производителей оружия, базирующихся на Ближнем Востоке. Их совокупный доход составил 31 миллиард долларов, а в целом доходы от продажи оружия в регионе выросли на 14%.

Среди тех, кто нарастил выручку, — три израильские оружейные компании Elbit Systems, Israel Aerospace Industries и Rafael. Они увеличили свой совокупный доход от продажи оружия на 16% до 16,2 миллиардов долларов. «Растущая негативная реакция на действия Израиля в секторе Газа, похоже, мало повлияла на интерес к его вооружениям. Многие страны продолжили размещать новые заказы у израильских компаний в 2024 году», — отметили авторы доклада.

