Путин поздравил Моджтабу Хаменеи с назначением верховным лидером Ирана

Владимир Путин направил новому верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи поздравление в связи с его избранием.

«Сейчас, когда Иран противостоит вооруженной агрессии, ваша деятельность на этом высоком посту, несомненно, потребует большого мужества и самоотверженности. Уверен, что вы с честью продолжите дело вашего отца и сплотите иранский народ перед лицом суровых испытаний», — говорится в сообщении Кремля.

Также Путин заявил о «неизменной поддержке» Тегерана и «солидарности с иранскими друзьями». «Россия была и будет надежным партнером Исламской Республики», — говорится в поздравлении.

56-летний Сейед Моджтаба Хаменеи — второй сын верховного лидера Ирана Али Хаменеи, который был убит 28 февраля израильским авиаударом в ходе совместной операции Израиля и США против Ирана. 9 марта иранские агентства объявили, что Моджтаба Хаменеи стал новым верховным лидером. Корпус стражей исламской революции присягнул ему на верность, а президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал назначение Моджтабы Хаменеи «проявлением стремления исламской нации к укреплению национального единства».

Дональд Трамп ранее заявлял, что хочет лично участвовать в выборе нового верховного лидера Ирана и говорил, что для него неприемлем тот, кто продолжит политику Али Хаменеи. Накануне избрания Моджтабы Хаменеи Трамп говорил в интервью телеканалу ABC News, что новому лидеру «придется получить одобрение США», в противном случае он «долго не продержится». По словам ведущего Fox News Брайана Килмида, поговорившего с Трампом, тот сказал, что «недоволен» избранием Моджтабы Хаменеи.