Пезешкиан заявил Алиеву, что Иран «не имеет отношения» к падению беспилотников на территории Азербайджана
Президенты Ирана и Азербайджана провели телефонный разговор, в ходе которого Масуд Пезешкиан заявил Ильхаму Алиеву, что «инцидент с обстрелом» Нахичевани «не имеет отношения» к исламской республике, сообщает пресс-служба азербайджанского президента.
Пезешкиан пообещал Алиеву, что случившееся будет расследовано.
Также президент Ирана поблагодарил Ильхама Алиева за то, что тот выразил соболезнования в связи с убийством верховного лидера Ирана Али Хаменеи и за намерение оказать гуманитарную помощь мирным жителям.
Алиев, как сообщает его пресс-служба, «еще раз передал соболезнования в связи с гибелью большого числа гражданских лиц» в Иране.
5 марта в Азербайджане упали два иранских дрона: один — на территории аэропорта Нахичевани, другой — рядом со школой в селе Шекерабад. В результате инцидента два мирных жителя получили ранения. Посла Ирана вызвали в МИД Азербайджана. Воздушное пространство на юге страны было закрыто, а президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал атаку иранских дронов терактом. На следующий день глава МИД Азербайджана сообщил, что азербайджанский дипломатический персонал будет полностью выведен как из посольства в Тегеране, так и из генконсульства страны в Тебризе.