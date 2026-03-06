Азербайджан вывезет своих дипломатических сотрудников из Ирана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял решение о полном выводе дипломатического персонала страны из Ирана, сообщил министр иностранных дел страны Джейхун Байрамов. Его слова приводит издание Report.

По его словам, решение касается как посольства в Тегеране, так и генерального консульства в Тебризе.

«В настоящее время в этом направлении ведется соответствующая работа», — добавил он.

Байрамов также рассказал, что Иран пообещал «тщательно расследовать» атаку беспилотников на азербайджанский аэропорт Нахичевань. «По данному инциденту уже предприняты дипломатические шаги, направлена нота протеста, состоялся телефонный разговор с моим коллегой. Начатое иранской стороной расследование является частью общего процесса. Безопасность Азербайджана находится под строгим контролем главы государства», — сообщил министр.

5 марта Азербайджан сообщил, что иранские дроны упали на территории страны. По данным МИД, один дрон упал на территории терминала аэропорта, другой — рядом со зданием школы в селе Шекерабад. Пострадали четыре человека. Власти Азербайджана назвали атаку БПЛА терактом. Иран заявил, что аэропорт Нахичевани не был целью удара.

