Иран обстрелял Израиль ракетами с кассетными боеприпасами. Один человек погиб

Иран обстрелял Израиль ракетами с кассетными боеприпасами. Как сообщает The Times of Israel, с начала суток Иран выполнил семь залпов, ракеты были нацелены на объекты по всей стране.

В результате обстрела в центральной части Израиля погиб один человек, еще два получили ранения.

Иранское государственное ТВ приветствовало удары, отчитавшись о запуске «первой волны ракет под руководством Моджтабы Хаменеи», который накануне был избран новым верховным лидером Ирана.

Кассетные боеприпасы при попадании в цель выбрасывают боеприпасы меньшего размера, что значительно увеличивает площадь поражения. Они представляют повышенную опасность для гражданского населения, поэтому они запрещены Конвенцией по кассетным боеприпасам, к которой присоединились более 120 стран. Ни Иран, ни Израиль конвенцию не подписывали.

По состоянию на конец 8 марта в Израиле было 11 погибших в результате иранских ударов. В Иране жертвами атак Израиля и США, согласно независимым оценкам, стали более 1200 человек.

Как война может развиваться дальше

США планируют рейд спецназа в Иран, чтобы взять под контроль полтонны урана. Этого объема хватит для десятка ядерных бомб Есть два варианта: уран могут попытаться вывезти из страны или разбавить до безопасного уровня

Как война может развиваться дальше

США планируют рейд спецназа в Иран, чтобы взять под контроль полтонны урана. Этого объема хватит для десятка ядерных бомб Есть два варианта: уран могут попытаться вывезти из страны или разбавить до безопасного уровня