США попросили Россию не передавать информацию Ирану. По данным WP, Москва делится с Тегераном данными о целях для ударов по американским объектам

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что «настоятельно» просил Россию, чтобы она не передавала Ирану информацию о целях для ударов по американским объектам на Ближнем Востоке. Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов на борту самолета президента США Дональда Трампа. Аудио разговора опубликовал Белый дом в ночь на 8 марта.

Когда журналисты спросили, есть ли у США доказательства, что Москва помогает Тегерану, ответил Дональд Трамп. Он сказал, что «не знает», но, по его словам, у Ирана «дела обстоят не очень хорошо»:

Если они и помогают, то не особо. Если посмотреть на то, что произошло с Ираном за последнюю неделю, то, даже если они и получают информацию, она им почти не помогает.

Отвечая на замечание, что Россия втягивает себя в конфликт, Трамп сказал, что США уже сокрушили военный потенциал Ирана. «Послушайте, они могут предоставить всю информацию, которую хотят, но люди, которым они ее отправляют, разбиты. Россия тоже была бы разбита. Любой был бы разбит», — заявил президент США.

Американская газета The Washington Post сообщала, что, по данным источников, Россия предоставляет Ирану информацию для нанесения ударов по американским военным объектам в странах Ближнего Востока, в том числе о кораблях и самолетах. Один из источников WP назвал сотрудничество России и Ирана в этой сфере «довольно всеобъемлющим».

