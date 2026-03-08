Четыре человека погибли в результате удара по отелю в Бейруте. Израиль заявил, что целью были иранские командиры

Четыре человека погибли, еще десять получили ранения в результате удара Израиля по отелю «Рамада» (Ramada) в центре Бейрута, сообщает Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения Ливана.

Военные Израиля нанесли удар по одному из номеров рано утром 8 марта. Как отмечает агентство, это первый израильский удар по центру Бейрута с момента возобновления боевых действий между Израилем и «Хизбаллой» на прошлой неделе.

Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла точный удар по ключевым командирам ливанского корпуса сил «Кудс» — подразделения Корпуса стражей Исламской революции в Бейруте. Как утверждается, они занимались планированием атак против Израиля.

Израильские военные утверждают, что перед ударом приняли меры «по минимизации ущерба для гражданского населения».

Даже когда мир в огне, «Медуза» остается рядом с вами. Мы помогаем понять, что происходит. Пожалуйста, поддержите нашу работу!

Ливан оказался втянут в новую войну на Ближнем Востоке после того, как ливанская группировка «Хизбалла» начала атаковать Израиль. Так группировка, которую поддерживает Тегеран, ответила на удары Израиля и США по Ирану. Израиль в ответ стал наносить массированные удары по южному и восточному Ливану, а также вблизи Бейрута. В результате обстрелов в Ливане, по данным властей, погибли около 300 человек, еще сотни тысяч ливанцев были вынуждены покинуть свои дома.

Что происходит в Ливане

Второй фронт войны США и Израиля с Ираном — это Ливан. Что там происходит? Правительство Ливана фактически поддерживает вторжение на свою территорию

Что происходит в Ливане

Второй фронт войны США и Израиля с Ираном — это Ливан. Что там происходит? Правительство Ливана фактически поддерживает вторжение на свою территорию