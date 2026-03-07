Трамп заявил, что по Ирану будет нанесен «очень сильный удар». Он пригрозил «полным уничтожением» районов и групп людей

Дональд Трамп заявил, что 7 марта по Ирану будет нанесен «очень сильный удар». Об этом он написал в соцсети Truth Social.

По его словам, «из-за плохого поведения» Ирана рассматривается возможность «полного уничтожения и неминуемой гибели тех районов и групп людей, которые до этого момента не рассматривались для нанесения ударов».

Трамп также прокомментировал слова президента Ирана Масуда Пезешкиана, который извинился перед соседними странами за атаки по ним и пообещал больше не наносить по ним удары. По мнению президента США, таким образом Иран «сдался своим ближневосточным соседям».

«Это обещание было дано только из-за непрекращающихся ударов США и Израиля. Они хотели захватить власть на Ближнем Востоке и править им. Впервые за тысячи лет Иран проиграл окружающим его странам Ближнего Востока. Они сказали: „Спасибо вам, президент Трамп“. Я сказал: „Не за что!“», — говорится в посте Трампа.

Он также назвал Иран «проигравшим», которым он останется «еще много десятилетий, пока не сдастся или полностью не рухнет».

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил 7 марта с обращением, в котором заявил, что Тегеран не будет атаковать соседние страны, если с их территории также не будет ударов. Пезешкиан также принес извинения соседним странам за удары, которые были нанесены за последнюю неделю.

Как новая война в Персидском заливе изменит отношения России и Ирана? И почему положение Кремля не так плохо, как кажется Объясняет Никита Смагин (Carnegie Politika)

