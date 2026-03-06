В Астрахани школьников отправили к консульству Ирана почтить память Али Хаменеи

В Астрахани ученики гимназии № 3 приняли участие в церемонии возложения цветов у здания генерального консульства Ирана, отчитался юнармейский отряд «Беркут», организованный при школе.

Мероприятие состоялось 3 марта, но отчет о нем опубликовали только два дня спустя. 6 марта одним из первых на сообщение «Беркута» обратило внимание издание «Осторожно, новости».

Издание со ссылкой на отчет юнармейцев пишет, что «торжественно-траурную церемонию» приурочили к «чествованию памяти и духовного наследия» убитого верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Люди приносили цветы и игрушки к мемориалу с портретом Хаменеи.

«В знак глубокого уважения к государственному деятелю было организовано возложение цветов, объединившее множество неравнодушных людей», — цитирует сообщение «Осторожно, новости».

В посте «Беркута» этой фразы нет, а сам он, согласно информации телеграма, был отредактирован — вероятно, после того как пользователи «ВКонтакте» в комментариях к аналогичной публикации задали вопросы, почему именно смерть Хаменеи была выбрана поводом для проведения церемонии.

Сейчас в посте говорится, что церемонию провели из-за «акта военной агрессии» США и Израиля в отношении Ирана. «В знак глубокого уважения было организовано возложение цветов в память о многочисленных человеческих жертвах и массовых разрушениях», — сообщается в отредактированной версии поста.

«Юнармия» — военно-патриотическое движение, созданное в 2016 году по инициативе Минобороны России.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате атаки Израиля и США, которые с 28 февраля наносят удары по стране. Иран отвечает атаками на страны Ближнего Востока.

Россия — один из главных партнеров Ирана. В частности, войска РФ применяют иранские дроны-камикадзе типа «Шахед» в войне против Украины. Москва, по данным The Washington Post, передает Тегерану информацию о целях для ударов по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

