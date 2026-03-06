МИД Украины призвал граждан страны избегать поездок в Венгрию из-за опасности «произвольных действий властей»

Министерство иностранных дел Украины официально рекомендовало гражданам страны воздержаться от поездок в Венгрию. Соответствующее обращение размещено на сайте ведомства.

Не посещать Венгрию, в том числе транзитом, рекомендуется «в связи с невозможностью гарантировать безопасность на фоне произвольных действий венгерских властей».

МИД Украины также призвал украинский и европейский бизнес обратить внимание на «угрозы произвола» в Венгрии при ведении деловой активности.

Утром 5 марта в Венгрии были задержаны семеро инакссаторов украинского государственного Ощадбанка. Власти страны заявили, что их подозревают в отмывании денег. Киев назвал случившееся «захватом заложников».

Власти Венгрии и Украины конфликтуют уже несколько недель. Будапешт требует от Киева возобновить перекачку российской нефти по трубопроводу «Дружба» и из-за этого блокирует выделение Украине 90-миллиардного кредита от ЕС. Украина утверждает, что транзит нефти был остановлен, поскольку трубопровод получил повреждения при ударе российских дронов.