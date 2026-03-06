Катар предупредил, что война на Ближнем Востоке может вызвать рост цен на нефть до 150 долларов за баррель

Власти Катара считают, что в ближайшее время все производители энергоресурсов в Персидском заливе прекратят экспорт, если США и Израиль не остановят войну против Ирана. Об этом в интервью Financial Times заявил министр энергетики Катара и гендиректор национальной энергетической компании QatarEnergy Саад аль-Кааби.

«Мы ожидаем, что все, кто еще не объявил о форс-мажоре, сделают это в ближайшие несколько дней, если ситуация не изменится. Все экспортеры в регионе Персидского залива будут вынуждены объявить о форс-мажоре, — заявил Кааби газете Financial Times. — Если эта война продлится еще несколько недель, это повлияет на рост ВВП во всем мире».

По словам министра, уже через две-три недели мировые цены на нефть могут подняться до 150 долларов за баррель, если танкеры не смогут проходить через Ормузский пролив — важнейший маршрут мирового экспорта нефти. «Цены на энергоносители для всех вырастут. Возникнет дефицит некоторых товаров, и это вызовет цепную реакцию: многие заводы не смогут обеспечить поставки», — сказал Кааби.

Он добавил, что даже если война закончится прямо сейчас, Катару потребуется от нескольких недель до нескольких месяцев, чтобы вернуться к нормальному циклу поставок.

США и Израиль начали наносить удары по Ирану 28 февраля. Тегеран в ответ атакует Израиль и страны-союзники Соединенных Штатов в Персидском заливе ракетами и дронами, а также пригрозил перекрыть Ормузский пролив.

2 марта из-за иранских ударов Катар объявил о приостановке добычи сжиженного природного газа. На эту страну приходится примерно 20% мирового экспорта СПГ.

6 марта котировки нефти Brent выросли до 87,6 доллара за баррель.