Индия и Шри-Ланка пустили в свои порты два иранских военных корабля. После того, как США потопили еще один

Индия пустила в свой порт Кочи десантный корабль «Лаван», он находится в порту Кочи, сообщил журналист Foreign Affairs Сидхант Сибал.

По его словам, корабль запросил убежище 28 февраля, в день начала войны США и Израиля с Ираном. По данным The Times of India, экипаж попросил заход в порт из-за возникших технических проблем.

Корабль получил разрешение 1 марта, а в порту находится с 4 марта. Экипаж из 183 человек размещен на военно-морской базе.

Это второй иранский военный корабль, получивший убежище после начала войны, пишет журналист Foreign Affairs. 4 марта он сообщил, что один корабль укрылся на Шри-Ланке. По данным ВМС Шри-Ланки, 204 члена экипажа корабля «Бушер» размещены на военно-морской базе недалеко от Коломбо

Соединенные Штаты 4 марта потопили иранский фрегат «Дена», находившийся в Индийском океане недалеко от берегов Шри-Ланки. В результате атаки погибли десятки моряков.

