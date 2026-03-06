Бывшего продюсера Олега Газманова обвинили в мошенничестве

Басманный суд Москвы заключил под стражу бывшего исполнительного продюсера Олега Газманова, Филиппа Россу, следует из материалов на сайте суда. Первым об этом деле сообщило издание РБК, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Следственный комитет обвинил Россу в мошенничестве в особо крупном размере и нарушении авторских прав. Фабула дела неизвестна.

Филипп Росса, как сказано на его странице во «ВКонтакте», выступал под псевдонимом DJ Michelangelo, был автором «нескольких клубных хитов», среди них — «Baby Tonight». Кроме того, как обнаружил РБК, Росса работал директором по развитию сервиса BandLink в России.

Олег Газманов на момент публикации не комментировал случившееся.

Это не первое уголовное дело о мошенничестве, возбужденное в отношении людей, связанных с Олегом Газмановым. В Москве в июне 2025 года задержали одного из основателей детского парка «Кидзания Москва» Геворка Саркисяна. Его обвинили в мошенничестве, совершенном в отношении Газманова и его жены. Защита певца заявила, что Саркисян забрал у Газманова деньги, которые певец в течение жизни откладывал на пенсию. Вынес ли суд решение по этому делу, неизвестно.