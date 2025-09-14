РИА Новости и «112»: в Москве задержали бизнесмена по делу о мошенничестве в отношении Олега Газманова

В Москве задержали мужчину по делу о мошенничестве, совершенном в отношении певца Олега Газманова и его жены Марины Муравьевой-Газмановой, сообщило 14 сентября РИА Новости, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

По данным агентства, в уголовном деле, возбужденном в конце июня, есть несколько эпизодов, один из которых связан с Газмановым. Задержанному предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере (4 статьи 159 УК). Обвинение связано с предпринимательской деятельностью, рассказал один из источников.

Обвиняемый находится под домашним арестом. Первоначально суд в Москве отправил его в СИЗО, но Мосгорсуд изменил меру пресечения, пишет РИА Новости, ссылаясь на судебные документы.

Телеграм-канал «112», близкий к силовым структурам, утверждает, что по делу о мошенничестве в отношении Газманова задержан один из основателей детского парка «Кидзания Москва» Геворк Саркисян. РИА Новости имя задержанного не раскрывает, но отмечает, что это «ранее не судимый гражданин России».

«Медуза» обнаружила на сайте Басманного суда Москвы карточку дела о мошенничестве, которое возбудили в отношении Геворка Саркисяна. Из материалов следует, что его задержали 25 июня, после чего предъявили обвинения и арестовали, однако Мосгорсуд 6 августа отправил его под домашний арест.

Олег Газманов это не комментировал. Его бренд-менеджер Иван Ерхов сообщил «Аргументам и фактам», что не обсуждал с артистом эту тему. «Скорее всего, это какая-то ерунда», — сказал он.