В Хабаровске отменили митинг «За свободный интернет», который собиралось провести 6 марта региональное отделение партии «Рассвет». За день до митинга организаторы получили от администрации уведомление о возникновении «аварийной ситуации» на месте проведения акции.

В уведомлении, которое публикует партия «Рассвет», говорится, что в парке Дома офицеров флота, где планировался митинг, проводятся аварийно-восстановительные работы на сетях с привлечением строительной техники, и из-за этого вход в парк временно закрыт.

Изначально организаторы хотели провести митинг в центре города (у Городских прудов), но администрация отправила их в парк Дома офицеров флота, и они согласились на перенос площадки. «Администрация города сама рекомендовала этот парк для проведения акции, а после отмены не предложила альтернативное место», — отмечает партия «Рассвет».

Очевидцы, побывавшие в парке утром 5 марта, говорят, что на входе действительно висит табличка «Парк временно закрыт по техническим причинам», но сам вход остается открытым, в парке продолжают гулять люди, а никакой строительной техники не видно.

Хабаровск оставался последним городом, где региональные власти до сих пор не препятствовали проведению митинга против блокировок. Ранее митинг «За свободный интернет» отменили в Иркутске. Он должен был пройти 1 марта, но за несколько дней до этого организаторы получили письмо от администрации, в котором говорилось, что «было выявлено значительное внимание общественности к предстоящему мероприятию», а увеличение количества участников создаст угрозу «общественной безопасности», поэтому проведение митинга «не представляется возможным».