Трамп решил уволить Кристи Ноэм с поста министра внутренней безопасности США

Кристи Ноэм покинет пост главы министерства внутренней безопасности США, сообщил президент страны Дональд Трамп. На ее место с 31 марта будет назначен сенатор-республиканец от Оклахомы Маркуэйн Маллин.

Трамп поблагодарил Ноэм за работу на посту министра внутренней безопасности. По его словам, она «хорошо служила и добилась многочисленных впечатляющих результатов (особенно на границе)».

По завершении срока полномочий Ноэм, согласно заявлению президента, займет должность специального посланника по «Щиту Америк» — это новая структура в правительстве США, которая займется обеспечением безопасности в Западном полушарии.

Кристи Ноэм — одна из самых известных членов команды Дональда Трампа в его второй президентский срок. Она поддержала курс президента на ужесточение иммиграционной политики.

При Ноэм сотрудники иммиграционной и таможенной полиции (ICE, подразделение министерства внутренней безопасности) во время рейдов застрелили несколько человек. Среди убитых — два жителя Миннеаполиса и граждане США Рене Гуд и Алекс Претти. Их гибель вызвала массовые протесты и резкую критику в адрес ведомства, Ноэм и администрации Трампа.

К отставке Ноэм призывали как демократы, так и республиканцы.

