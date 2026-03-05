Reuters: Украина в конце 2025 года осталась без ракет для F-16

Украинские военные с конца ноября до середины декабря 2025 года не получали от западных союзников ракеты для истребителей F-16, рассказали Reuters несколько осведомленных источников.

Из-за дефицита боеприпасов использование истребителей для борьбы с российскими ракетами и дронами было ограничено. Украинские пилоты были вынуждены совершать вылеты в основном в дневное время, хотя основные удары дронами Россия наносит в темное время суток, и использовать для борьбы с беспилотниками бортовые пушки. Также украинские военные пытались переделать имеющиеся у них ракеты для использования на F-16. В некоторых случаях, пишет Reuters, эти попытки были успешными.

«Сотни тысяч украинцев пережили худшую часть суровой зимы без отопления, электроэнергии и водоснабжения в результате усиления российских атак на энергетическую систему, которые Украина не смогла полностью отразить», говорится в публикации.

Причины задержки поставки ракет для украинских F-16 пока неизвестны, пишет Reuters. Один из собеседников агентства рассказал, что западные союзники заявили Украине, что у них нет доступных запасов, не уточняя, идет ли речь о поставках из США или из Европы.

Украина получила первую партию F-16 летом 2024 года. СМИ сообщали, что ВСУ передали шесть самолетов. В конце декабря и начале февраля 2025 года власти Украины сообщали новых партиях истребителей. Официальных данных о том, сколько у ВСУ самолетов F-16, нет.

