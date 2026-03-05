Politico: командование США запросило у Пентагона дополнительный штабной персонал, чтобы продолжать войну с Ираном минимум 100 дней

Центральное командование Вооруженных сил США запрашивает у Пентагона отправку дополнительных сотрудников военной разведки в свою штаб-квартиру во Флориде для поддержки операций против Ирана как минимум на 100 дней, а скорее всего — до сентября, пишет Politico со ссылкой на внутренние документы.

Это признак того, что военное ведомство уже распределяет финансирование на операции, которые могут продлиться гораздо дольше первоначального четырехнедельного срока, обозначенного Дональдом Трампом, пишет Politico.

Пентагон также пытается отправить в регион больше средств ПВО, особенно малогабаритных и менее дорогих систем по борьбе с дронами, которые ведомство разрабатывало в последние годы, сообщил американский чиновник.

Politico отмечает, что команда Трампа «не в полной мере предвидела широкие последствия» войны в Иране. Еще одним признаком этого издание называет то, что Госдепартамент выделяет дополнительные ресурсы для эвакуации дипломатических работников с Ближнего Востока. По словам источника из Госдепартамента, высшее руководство ведомства взяло на себя управление эвакуацией, которой обычно занимаются сотрудники консульств и бюро.

Операция США под названием «Эпическая ярость» против Ирана (совместно с Израилем) началась 28 февраля. В первый же день был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, который находился в своей резиденции в Тегеране. На третий день операции Трамп говорил, что она займет примерно четыре недели «или даже меньше». В ходе операции уже погибли шесть американских солдат, но президент США ожидает, что в армии еще будут потери.

Война в Иране затронула и все крупные страны Персидского залива: иранские дроны и ракеты летят в ОАЭ, Бахрейн, Кувейт и другие соседние государства, а Ормузский пролив, важнейший в мире маршрут экспорта нефти из стран Персидского залива, практически заблокирован — суда не ходят через него из-за угроз ударов беспилотников.