Лукашенко помиловал 18 осужденных, в том числе 15 политзаключенных

Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 18 осужденных в Беларуси.

В сообщении его пресс-службы говорится, что 15 из 18 помилованных были осуждены за «преступления экстремистской направленности».

«Большинство помилованных — женщины (11 человек). У шести из них есть дети, в том числе имеющие инвалидность и нуждающиеся в постоянной медицинской реабилитации. Помилованы также две супружеские пары, женщина, находящаяся на последних сроках беременности, и одна осужденная, преступившая закон в 16-летнем возрасте», — говорится в сообщении пресс-службы.

Имена помилованных не приводятся. Но при этом отмечается, что все они признали вину и раскаялись в содеянном, пообещав вести «правопослушный образ жизни».

13 декабря 2025 года Александр Лукашенко в рамках договоренностей с президентом США Дональдом Трампом помиловал 123 политических заключенных, среди них оказались одна из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова, экс-глава Белгазпромбанка и кандидат в президенты Беларуси на выборах 2020 года Виктор Бабарико, а также глава белорусского правозащитного центра «Вясна» и лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий. Под Новый год Лукашенко помиловал еще 22 осужденных.

