Белый дом опубликовал видео с нарезкой из игры Call of Duty и реальными ударами по Ирану

Белый дом опубликовал в своем аккаунте в соцсети X ролик, в котором кадры из игры Call of Duty смонтированы с видео реальных ударов США по Ирану. За каждую пораженную цель в видео «начисляются очки».

Видео подписано «Courtesy of the Red, White and Blue» — это название песни кантри-певца Тоби Кита, написанной после терактов 11 сентября 2001 года. Полное название композиции «Courtesy of the Red, White and Blue» (The Angry American)» — «Предоставлено красным, белым и синим (Злой американец)».

В ролик вошли кадры ударов по Ирану, нанесенных США в разное время, не только в ходе начатой в конце февраля операции.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по Ирану. Иран, в свою очередь, атакует Израиль и страны-союзники США на Ближнем Востоке дронами и ракетами.

Читайте также

«Мне не скучно. Мы легко одержим победу» Трамп впервые после начала войны с Ираном выступил с речью в прямом эфире

Читайте также

«Мне не скучно. Мы легко одержим победу» Трамп впервые после начала войны с Ираном выступил с речью в прямом эфире