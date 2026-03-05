Азербайджан решил закрыть на 12 часов воздушное пространство на юге страны на границе с Ираном, сообщает «Аль-Арабия», ссылаясь на уведомление NOTAM.

Кроме того, на азербайджано-иранской границе приостановили движение грузовых автомобилей, сообщило правительство Азербайджана.

Азербайджан принял такие меры после того, как утром 5 марта дрон Ирана нанес удар по аэропорту города Нахичевань (находится менее чем в 30 километрах от границы с Ираном). Ранения получили несколько человек — трое сотрудников аэропорта и пассажир, ожидавший посадки, здание терминала повреждено. Власти Азербайджана назвали атаку БПЛА терактом. Иран заявил, что аэропорт Нахичевани не был целью удара.