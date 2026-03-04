В Москве сократят число госслужащих на 15%. Собянин объяснил это замедлением роста доходов бюджета

Мэр Москвы Сергей Собянин решил сократить на 15% число государственных гражданских служащих органов исполнительной власти столицы и работников отдельных подведомственных учреждений, выполняющих управленческие функции. Об этом он сообщил по итогам рассмотрения вопросов исполнения бюджета на президиуме правительства Москвы, передает РБК.

Такое решение принято «в условиях замедления динамики роста бюджетных доходов», сказал Собянин.

«По итогам двух месяцев [2026 года] рост доходов составил 2%, что ниже 6,5% запланированных при формировании бюджета на этот год», — цитирует его агентство «Москва»). В этой ситуации власти Москвы видят свою задачу в том, чтобы продолжить реализацию «стратегической программы развития города», обеспечить выполнение социальных обязательств и продолжить финансирование «поддержки совместных мероприятий с министерством обороны РФ».

«Еще одна мера — оптимизация на 10% запланированных на этот год расходов на финансирование инвестиционной программы. В частности, сократят или перенесут на более поздние сроки отдельные проекты благоустройства городской среды и проведения культурно-массовых мероприятий. При этом ключевые мероприятия, такие как реновация, строительство метро и другие, будут проведены в запланированные сроки», — сообщил мэр.

Он добавил, что эти решения помогут оптимизировать расходы бюджета и гарантировать выполнение соцобязательств перед жителями, сохранить высокие стандарты предоставления услуг, а также финансировать расходы, «направленные на содействие Минобороны России, поддержку военнослужащих и членов их семей».

Читайте также

«Только одно не подорожало — моя зарплата» В России выросли цены на все. Читатели «Медузы» отказываются от свежих огурцов, не покупают фруктов, заводят кур и чувствуют безысходность при походе в магазин

Читайте также

«Только одно не подорожало — моя зарплата» В России выросли цены на все. Читатели «Медузы» отказываются от свежих огурцов, не покупают фруктов, заводят кур и чувствуют безысходность при походе в магазин