В Ираке блэкаут

Во всех провинциях Ирака пропало электричество, сообщило государственное агентство Ina, ссылаясь на министерство энергетики страны.

Причины блэкаута выясняются. Связано ли отключение с войной США и Израиля с Ираном, неизвестно.

Власти Ирака начали расследование и восстановительные работы на электростанциях и линиях электропередачи.

Пользователи соцсети Х публикуют видео, на которых видно, что в некоторых зданиях и домах все же есть электричество.

США и Израиль с 28 февраля наносят удары по Ирану. Тегеран отвечает атаками по Израилю и странам Персидского залива, где находятся военные базы и дипломатические миссии США.