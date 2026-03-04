Трое депутатов Госдумы пожаловались на блокировку аккаунтов Apple из-за санкций

У троих депутатов Госдумы оказались заблокированы личные аккаунты Apple. Об этом они на условиях анонимности рассказали «Ведомостям».

Один из депутатов получил уведомление о блокировке при попытке оплатить подписку, второй — без привязки к какому-либо действию в аккаунте. «Ведомости» пишут, что депутаты состоят в санкционных списках США, но не называют их имен.

В середине февраля пользователи Apple в России начали жаловаться, что компания ограничивает доступ к ряду сервисов в их аккаунтах Apple ID — они в том числе не могли оплачивать покупки в App Store и продлевать подписки. Речь шла о россиянах, чьи данные частично или полностью совпадают с данными людей, попавших под санкции. В своих сообщениях Apple поясняла, что обязана соблюдать действующие законодательные и нормативные акты.

«Ведомости» отмечают, что единственным публичным лицом, рассказавшим о блокировке аккаунта Apple, остается сенатор от Запорожской области (частично оккупирована Россией) Дмитрий Рогозин, в отношении которого введены санкции США. 11 февраля Рогозин написал в своем телеграм-канале, что получил уведомление от Apple «на старую заброшенную почту», но продукцией компании он «никогда не пользовался, не нравится».

В Европе заблокированы активы сотен тысяч россиян. Они не чиновники и не миллиардеры. Они просто частные инвесторы Их дискриминируют только потому, что у них есть паспорт РФ. Жанна Немцова пытается это изменить

