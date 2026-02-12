Россияне пожаловались, что Apple блокирует операции с их аккаунтами из-за санкций

Пользователи Apple из России пожаловались, что компания начала ограничивать доступ к ряду сервисов в их аккаунтах Apple ID, пишет РБК. Речь идет о россиянах, чьи данные частично или полностью совпадают с данными людей, попавших под санкции.

Портал IPhones.ru и телеграм-канал Shot опубликовали скриншоты уведомлений, которые российские пользователи Apple получили от корпорации. В уведомлениях говорится, что пользователь не может оформить покупки, сделанные с аккаунта, потому что его данные «полностью или частично совпадают с данными одной или нескольких сторон из списка лиц, находящихся под санкциями правительства США или другого правительства».

В том же сообщении Apple объясняет, что компания обязана соблюдать действующие законодательные и нормативные акты.

Пользователи, столкнувшиеся с блокировками, среди прочего не могут оплачивать покупки в App Store и продлевать подписки. Им на устройства приходит уведомление о необходимости подтвердить личность и загрузить фото паспорта. Некоторые также столкнулись с заморозкой аккаунтов с многолетней историей и архивами данных в облачном сервисе iCloud.

Опрошенные РБК эксперты предупреждают, что также эти пользователи могут потерять доступ к уже купленным приложениям. По их мнению, проблема касается узкого круга лиц, массовых и безосновательных блокировок ждать не стоит, а вернуть аккаунт можно, загрузив документы подтверждающие личность. Однако у некоторых пользователей, пишет Shot, процесс восстановления доступа занимает до пяти часов.

Как много пользователей Apple из России столкнулись с блокировками, точно неизвестно. По разным данным, речь идет о 10-40 тысячах пользователей. В самой компании ситуацию не комментировали.

Apple прекратила поставки своей продукции на российский рынок после начала войны России с Украиной в 2022 году. Некоторые услуги, в том числе использование Apple Pay, были ограничены. При этом компания сохранила поддержку и предоставление других сервисов для своих пользователей в России.