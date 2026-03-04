Российский суд приговорил жительницу Мариуполя к 13 годам колонии за переводы ВСУ из Украины. Ее муж служил в украинской армии и умер в плену

Первый Западный окружной военный суд в Петербурге приговорил 25-летнюю жительницу Мариуполя Ангелину Скибу, вдову украинского военнослужащего, к 13 годам колонии за переводы в адрес ВСУ. Об этом пишет «Медиазона».

Суд счел женщину виновной в «финансировании терроризма» и «госизмене».

Скибу обвиняли в том, что в 2024 и 2025 годах она сделала шесть переводов на нужды ВСУ и полка "Азов" на общую сумму чуть менее семи тысяч рублей. Женщина в это время находилась на территории Украины. Ее защита на прениях отмечала, что женщина, находясь в Украине, была вынуждена делать такие переводы. Кроме того, защита просила учесть, что Скиба занималась гуманитарной помощью другим жителям Мариуполя.

Муж Скибы служил в ВСУ и принимал участие в боевых действиях. Он попал в плен в числе защитников «Азовстали» и умер в СИЗО в Волгоградской области.

