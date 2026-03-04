Против блогера Майкла Наки возбудили дело о призывах к деятельности, направленной против безопасности России

Блогер Майкл Наки стал фигурантом уголовного дела по статье о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности России (пункт «в» части 2 статьи 280.4 УК), сообщили в Следственном комитете.

Поводом для дела стал ролик, опубликованный Наки на одном из своих каналов не позднее мая 2024 года. О каком ролике идет речь — не уточняется.

Следствие рассматривает вопрос об объявлении Наки в международный розыск и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В августе 2023 года Басманный районный суд Москвы суд заочно приговорил Наки к 11 годам заключения по обвинению в распространении «фейков» про армию (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). Дело было возбуждено из-за видео в ютьюбе, в котором Наки вместе с основателем Conflict Intelligence Team Русланом Левиевым подводил итоги девятого дня полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Левиева также заочно приговорили к 11 годам.