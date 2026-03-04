Прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело против актера Семена Трескунова

Прокуратура Москвы собрала и направила материалы для возбуждения уголовного дела в отношении актера Семена Трескунова по статье о неисполнении обязанностей «иноагента» (часть 2 статьи 330.1 УК РФ).

По версии ведомства, Трескунова дважды в течение года оштрафовали по административной статье о нарушении порядка деятельности «иноагента» (части 2 и 4 статьи 19.34 КоАП). Но, как заявили в прокуратуре, с ноября 2025 года актер, находясь за пределами России, публиковал материалы «в одной из соцсетей» без плашки «иноагента».

Минюст России внес Трескунова в реестр «иноагентов» в марте 2024 года. Актер уехал из России в 2021 году.