CNN: администрация Трампа хочет вооружить курдов в Иране, чтобы они могли организовать восстание внутри страны

ЦРУ работает над вооружением оппозиционных курдских сил в Иране, чтобы они могли спровоцировать восстание против режима внутри страны, сообщает CNN со ссылкой на несколько источников.

По словам одного из собеседников, идея заключается в том, чтобы курдские вооруженные силы вступили в бой с иранскими силами безопасности и таким образом оттянули их — чтобы безоружным иранцам в крупных городах было легче выйти на протесты.

Другой американский чиновник заявил, что курды могут помочь посеять хаос в регионе и максимально растянуть военные ресурсы иранского режима. Еще одна идея заключается в том, чтобы курды захватили и удерживали территорию в северной части Ирана, что создало бы буферную зону для Израиля.

По словам высокопоставленного иранского курдского чиновника, 3 марта Дональд Трамп поговорил с президентом Демократической партии Курдистана Ирана Мустафой Хиджри. Администрация Трампа также ведет обсуждения с иракскими курдами. Любая попытка вооружить курдов в Иране потребует поддержки со стороны иракских курдов, чтобы они разрешили транзит оружия и использование Иракского Курдистана в качестве плацдарма, поясняет CNN.

Ожидается, что курды в Иране примут участие в операции в ближайшие дни, говорит иранский высокопоставленный источник. «Мы верим, что сейчас у нас есть большой шанс», — сказал собеседник CNN, добавив, что ополченцы рассчитывают на поддержку США и Израиля.

Вооруженные группировки иранских курдов располагают тысячами бойцов, действующих вдоль ирако-иранской границы, пишет CNN. С начала войны некоторые из этих групп выпустили публичные заявления, призывающие иранских военных переходить на их сторону. Корпус стражей исламской революции наносит удары по курдским группам.

Иран давно разработал план действий на случай атаки США и Израиля — надо втянуть в войну весь регион. У Трампа долгосрочной стратегии, кажется, вообще нет

