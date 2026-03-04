CNN: администрация Трампа хочет вооружить курдов в Иране, чтобы они могли организовать восстание внутри страны
ЦРУ работает над вооружением оппозиционных курдских сил в Иране, чтобы они могли спровоцировать восстание против режима внутри страны, сообщает CNN со ссылкой на несколько источников.
По словам одного из собеседников, идея заключается в том, чтобы курдские вооруженные силы вступили в бой с иранскими силами безопасности и таким образом оттянули их — чтобы безоружным иранцам в крупных городах было легче выйти на протесты.
Другой американский чиновник заявил, что курды могут помочь посеять хаос в регионе и максимально растянуть военные ресурсы иранского режима. Еще одна идея заключается в том, чтобы курды захватили и удерживали территорию в северной части Ирана, что создало бы буферную зону для Израиля.
По словам высокопоставленного иранского курдского чиновника, 3 марта Дональд Трамп поговорил с президентом Демократической партии Курдистана Ирана Мустафой Хиджри. Администрация Трампа также ведет обсуждения с иракскими курдами. Любая попытка вооружить курдов в Иране потребует поддержки со стороны иракских курдов, чтобы они разрешили транзит оружия и использование Иракского Курдистана в качестве плацдарма, поясняет CNN.
Ожидается, что курды в Иране примут участие в операции в ближайшие дни, говорит иранский высокопоставленный источник. «Мы верим, что сейчас у нас есть большой шанс», — сказал собеседник CNN, добавив, что ополченцы рассчитывают на поддержку США и Израиля.
Вооруженные группировки иранских курдов располагают тысячами бойцов, действующих вдоль ирако-иранской границы, пишет CNN. С начала войны некоторые из этих групп выпустили публичные заявления, призывающие иранских военных переходить на их сторону. Корпус стражей исламской революции наносит удары по курдским группам.