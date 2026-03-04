Apple представила макбук за 600 долларов

Компания Apple представила 4 марта MacBook Neo — свой самый дешевый ноутбук.

Цены на него начинаются от 599 долларов, однако клиенты из сферы образования смогут купить его по сниженной цене 499 долларов. Для сравнения: цены на MacBook Air начинаются от 999 долларов, а на модель Pro — от 1699 долларов.

В базовой модели MacBook Neo за 599 долларов 256 гигабайт памяти, но нет Touch ID. У модели за 699 ​​долларов в два раза больше памяти — 512 гигабайт — и есть Touch ID.

MacBook Neo доступен в четырех цветах: серебристый, розовый, цитрусовый и индиго.

Компания начала принимать предзаказ на модель. Макбук поступит в продажу 11 марта.

Ранее в марте Apple представила новый «бюджетный» iPhone 17e. Цена — от 599 долларов. Телефон доступен в трех цветах — черном, белом и розовом. Продажи начнутся 11 марта.