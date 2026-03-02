Apple представила новый «бюджетный» iPhone 17e

Компания Apple презентовала новую модель своей бюджетной линейки смартфонов — iPhone 17e.

У новой версии такой же дизайн и размер экрана, как и у предыдущей модели iPhone 16e. В частности, Apple сохранила у iPhone 17e «челку».

Все обновления коснулись оснащения и функций новой модели. Так, iPhone 17e, как и более дорогая версия iPhone 17, оснащен улучшенной защитой от царапин Ceramic Shield 2, новым чипом A19 и беспроводной зарядкой MagSafe.

iPhone 17e получил 48-мегапиксельную камеру, а объем его внутренней памяти увеличили в два раза по сравнению с iPhone 16e — до 256 ГБ в версии с минимальными характеристиками.

Цена на новый «бюджетный» айфон начинается с 599 долларов. Смартфон представлен в трех цветах — черном, белом и розовом — и появится в продаже с 11 марта.

