Адвокату Михаилу Беньяшу вернут ВНЖ Литвы. Его отобрали из-за двух поездок в Беларусь для встречи с сыном

Адвокату Михаилу Беньяшу вернут ВНЖ Литвы, который у него отобрали из-за двух поездок в Беларусь для встречи с маленьким сыном. Как сообщает проект «Слово защите», такое решение принял Верховный административный суд Литвы.

Суд счел, что поездки Беньяша были вызваны «объективными причинами», поэтому адвоката подпадает под исключение из-закона, запрещающего гражданам РФ под угрозой лишения ВНЖ ездить в Беларусь или Россию чаще одного раза за три месяца.

Также суд присудил Беньяшу 1322,5 евро судебных издержек. Решение обжалованию не подлежит.

Михаил Беньяш получил известность как адвокат, который помогал людям, преследуемым властями РФ. В 2022 году его объявили «иноагентом».

Закон о лишении россиян ВНЖ из-за слишком частых поездок в Россию или Беларусь Литва приняла в мае 2025 года. С тех пор видов на жительство были лишены десятки граждан РФ. Закон разрешает поездки в случае «объективных причин», однако эти «объективные причины» в документе не формализованы. Доказать объективную необходимость поездок удается крайне редко — даже если эти поездки совершаются к нуждающимся в уходе родственникам.

