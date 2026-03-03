Здание Совета экспертов, который избирает лидера Ирана, попало под обстрел

В иранском городе Кум под ракетный удар попало здание Совета экспертов, который избирает верховного лидера Ирана, сообщает агентство Tasnim, связанное с Корпусом стражей Исламской революции.

По его данным, минувшей ночью под удар попала территория рядом с этим зданием. Иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщает, что людей заранее эвакуировали.

Высокопоставленный израильский чиновник рассказал телеканалу Fox News, что участники встречи, на которой должно обсуждаться избрание нового лидера Ирана, — это цель для израильских военных.

Здание, попавшее под обстрел, не используется для заседаний, утверждает Mehr.

Даже когда мир в огне, «Медуза» остается рядом с вами. Мы помогаем понять, что происходит. Пожалуйста, поддержите нашу работу!

В Совет экспертов входят 88 богословов-правоведов, которые считаются экспертами в области исламского права. Срок полномочий совета — восемь лет, последние выборы были в 2024 году.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, возглавлявший страну с 1989 года, был убит 28 февраля в результате ударов Израиля и США. Страной теперь управляет временный совет из трех человек.

Кто сейчас правит Ираном и как будут выбирать нового лидера

Кто теперь правит Ираном? Что за переходный совет? И кто станет новым верховным лидером вместо убитого Али Хаменеи? Отвечаем (насколько это возможно) на вопросы о новой структуре власти в стране

Кто сейчас правит Ираном и как будут выбирать нового лидера

Кто теперь правит Ираном? Что за переходный совет? И кто станет новым верховным лидером вместо убитого Али Хаменеи? Отвечаем (насколько это возможно) на вопросы о новой структуре власти в стране