Warner Bros. запустила в работу полнометражный приквел «Игры престолов»

Кинокомпания Warner Bros. начала работу над полнометражным приквелом сериала «Игра престолов», сообщают The Hollywood Reporter и Page Six Hollywood.

Сценаристом фильма станет Бо Уиллимон, известный по работе над сериалами «Карточный домик» и «Андор». Режиссер и актерский состав пока не определены.

По данным The Hollywood Reporter, приквел задумывается как масштабный полнометражный фильм, сравнимый по масштабу с «Дюной» Дени Вильнёва.

Фильм расскажет о событиях, произошедших примерно за 300 лет до событий «Игры престолов». В центре сюжета приквела будет история Эйгона I Таргариена, также известного как Эйгон Завоеватель — первого короля на Железном троне, который завоевал Вестерос с помощью драконов.

Как отмечают издания, пока неясно, снимут ли этот фильм на фоне продажи Warner Bros Discovery. Компанию покупает медиагигант Paramount Skydance за 111 миллиардов долларов. Журналисты отмечают, что новое руководство компании может отказаться от фильмов, которые сейчас находятся в разработке.

С другой стороны, когда недавно главу Paramount Дэвида Эллисона спросили о его любимом сериале HBO, он назвал «Игру престолов». The Hollywood Reporter считает это хорошим знаком для будущего приквела сериала.

Фэнтезийный сериал «Игра престолов» основан на цикле романов «Песнь льда и огня» Джорджа Р. Р. Мартина. Он выходил в 2011-2019 годах на кабельном телеканале HBO, был высоко оценен как критиками, так и зрителями. Сериал получил несколько престижных наград, в том числе 38 премий «Эмми» в различных номинациях. У «Игры престолов» есть два успешных приквела — сериалы «Дом Дракона» и «Рыцарь семи королевств».

