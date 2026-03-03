Российский суд объявил ЛГБТК+ группу «Выход» «экстремистской организацией»

Городской суд Петербурга удовлетворил иск Минюста РФ и объявил ЛГБТК+ группу «Выход» «экстремистской организацией», сообщает «Бумага» 3 марта.

Минюст подал аналогичный иск в отношении «Российской ЛГБТ-сети». Ожидалось, что дело рассмотрят 3 марта, но суд отложил заседание.

ЛГБТК+ группа «Выход» оказывает бесплатные психологические, карьерные и юридические консультации, а также защищает организации (НКО, СМИ, бизнесы), которые пострадали от цензурных законов.

«Российская ЛГБТ-сеть» — общественное движение, которое занимается вопросами защиты прав и социальной адаптации квир-людей. Организация работает с 2006 года. Наибольшую известность «Российская ЛГБТ-сеть» получила благодаря тому, что многие годы эвакуировала квир-людей из Чечни.

Верховный суд РФ 30 ноября 2023 года объявил «движение ЛГБТ» «экстремистским».

