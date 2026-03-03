На Байконуре отремонтировали площадку для миссий к МКС, поврежденную во время запуска «Союза». Новый старт — в конце марта
На Байконуре завершены ремонтные работы на 31-й стартовой площадке, которая была повреждена после запуска ракеты «Союз-2.1а» в ноябре, сообщает «Роскосмос».
В ходе работ были заменены все узлы креплений и электрооборудование. Теперь госкорпорация начинает подготовку к новому запуску. Он запланирован на 22 марта, в космос будет отправлен корабль «Прогресс МС-33».
Ремонт был завершен с незначительным отставанием от графика — ранее «Роскосмос» сообщал, что работы планируется закончить «к концу зимы».
31-я площадка — единственная для запуска российских пилотируемых миссий к Международной космической станции.
Площадка получила повреждения 27 ноября: после запуска «Союза» обвалилась кабина обслуживания. Сам космический корабль успешно доставил на МКС команду космонавтов.