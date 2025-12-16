Роскосмос планирует отремонтировать стартовую площадку на Байконуре «к концу зимы 2026 года»

На космодром Байконур доставлен полный комплект для замены кабины обслуживания на 31-й стартовой площадке, поврежденной в конце ноября, сообщил заместитель генерального директора Роскосмоса по ракетным проектам Дмитрий Баранов.

«Работы по восстановлению кабины и стартового комплекса идут полным ходом», — рассказал Баранов журналистам (цитата по ТАСС). По его словам, доставлять детали для ремонта стартовой площадки начали 1 декабря. «На сегодняшний момент прибыли все 18 машин. Сейчас ведется грунтование и дополнительная покраска изделия. К работам привлечены 130 сотрудников предприятий Роскосмоса », — сообщил представитель Роскосмоса.

По его словам, которые приводит РБК, график работ «утвержден и строго контролируется», согласно ему стартовый комплекс будет готов к первому пуску в «конце зимы 2026 года».

В конце ноября 2025 года после запуска космического корабля «Союз МС-28» на 31-й стартовой площадке на Байконуре обвалилась кабина обслуживания. 31-я площадка — единственная для запуска российских пилотируемых миссий к Международной космической станции.

Что произошло на Байконуре и какие у этой аварии последствия

Из-за аварии на Байконуре Россия временно не сможет отправлять в космос людей — впервые с 1961 года (!) А еще теперь неясно, как запускать к МКС грузы. Почему у «Роскосмоса» нет запасного варианта?

