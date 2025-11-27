«Роскосмос» подтвердил, что на Байконуре после запуска космического корабля повреждена стартовая площадка

Российская государственная корпорация сообщила, что после запуска космического корабля «Союз МС-28» с космодрома Байконур при осмотре места старта «выявлено повреждение ряда элементов ».

«Для восстановления есть все необходимые резервные элементы, и в ближайшее время повреждения будут устранены», — заявили в «Роскосмосе».

Ранее эксперты сообщили, что на 31-й стартовой площадке на космодроме после запуска «Союза» обвалилась кабина обслуживания.

Аналитик ракетных пусков Георгий Тришкин отмечал, что авария произошла на единственной площадке для запуска российских пилотируемых миссий к Международной космической станции. Тришкин допустил, что российские пуски кораблей «откладываются на неопределенный срок».

Популяризатор космонавтики Виталий Егоров говорил, что «фактически с этого дня Россия лишилась возможности запускать в космос людей, чего не было с 1961 года».