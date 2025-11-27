На Байконуре после запуска российского «Союза» повреждена стартовая площадка. Эксперты считают, что Россия не сможет отправлять людей в космос

На космодроме Байконур после запуска российского космического корабля «Союз МС-28» по неизвестной причине обвалилась кабина обслуживания, сообщил аналитик ракетных пусков Георгий Тришкин. По его словам, часть конструкции упала под 31-й площадкой после запуска утром 27 ноября.

Популяризатор космонавтики Виталий Егоров сообщил, что на трансляции запуска «Союза», которую вел «Роскосмос», было видно, что «в газоотводном лотке под стартовым столом оказалась какая-то массивная металлическая конструкция, которой там быть не должно».

Егоров предположил, что это «„балкон“ обслуживания, который выдвигается из специальной ниши под стартовым столом, когда надо готовить ракету перед стартом и прячется за бронированной стенкой, когда ракета стартует».

Георгий Тришкин отметил, что 31-я площадка на Байконуре — единственная площадка для запуска российских пилотируемых миссий к Международной космической станции. Он считает, что российские пуски кораблей «Союз» и «Прогресс» к МКС откладываются на неопределенный срок.

Виталий Егоров заявил, что «фактически с этого дня Россия лишилась возможности запускать в космос людей, чего не было с 1961 года».

В «Роскосмосе» на момент публикации не комментировали случившееся.

