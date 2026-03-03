Financial Times: ЕС потребовал от Украины допустить инспекцию на поврежденный нефтепровод «Дружба»

Евросоюз усиливает давление на Украину из-за ситуации вокруг поврежденного нефтепровода «Дружба», пишет Financial Times. По данным издания, Брюссель потребовал допустить туда европейскую инспекцию.

Венгрия и Словакия, получавшие нефть по трубопроводу, полагают, что Киев затягивает ремонт «Дружбы» и преувеличивает масштабы разрушений.

«Мы не можем сказать, есть повреждения или нет. Есть очень простые способы это задокументировать и показать, что ведется активное восстановление. Но этого сделано не было», — сказал изданию неназванный высокопоставленный дипломат ЕС.

«Дружба» — единственный трубопровод, по которому до последнего времени шли поставки из России в ЕС (в Венгрию и в Словакию). В конце января прокачка была остановлена — как утверждала украинская сторона, один из участков повредили российские дроны. Венгрия и Словакия заподозрили Украину в саботаже.

На фоне прекращения поставок нефти через «Дружбу» Венгрия заблокировала принятие нового пакета санкций против РФ (планировалось, что его одобрят к четвертой годовщине большой войны), а также выделение помощи Украине на сумму 90 миллиардов евро.

