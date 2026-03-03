Дроны повредили три дата-центра Amazon в ОАЭ и Бахрейне

Дата-центры Amazon на Ближнем Востоке подверглись атакам дронов, сообщает Amazon Web Services (AWS — подразделение компании, предоставляющее услуги облачного хранения и вычисления).

Инциденты произошли 1 марта. В Объединенных Арабских Эмиратах беспилотники нанесли прямые удары по двум дата-центрам, что привело к пожару. Еще один дрон взорвался в Бахрейне в непосредственной близости от дата-центра Amazon, причинив «физический ущерб инфраструктуре».

В компании заявили, что дроны нанесли «структурные повреждения», нарушили электроснабжение на объектах, «а в некоторых случаях потребовалось принять меры по тушению огня, что привело к дополнительному ущербу от воды».

Amazon, добавили в компании, работает над восстановлением услуг в пострадавших регионах, но не прогнозирует, сколько это может занять времени. Региональным клиентам рекомендовали создать резервные копии своих данных и «потенциально перенести рабочие нагрузки» на альтернативные дата-центры AWS в остальном мире.

Компания также предупредила, что из-за продолжающего конфликта «общая операционная обстановка на Ближнем Востоке остается непредсказуемой».

США и Израиль 28 февраля атаковали военные и правительственные объекты Ирана. В результате ударов был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В ответ на американо-израильскую операцию Тегеран начал обстреливать ракетами и дронами объекты в Израиле и странах Персидского залива.

Даже когда мир в огне, «Медуза» остается рядом с вами. Мы помогаем понять, что происходит. Пожалуйста, поддержите нашу работу!

Читайте также

Третий день войны на Ближнем Востоке Трамп пригрозил Ирану «большой волной» ударов. Кувейт по ошибке сбил три самолета США. В войну вступила «Хизбалла»

Читайте также

Третий день войны на Ближнем Востоке Трамп пригрозил Ирану «большой волной» ударов. Кувейт по ошибке сбил три самолета США. В войну вступила «Хизбалла»