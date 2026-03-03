Бастрыкин предложил отбирать приобретенное гражданство РФ за умышленные тяжкие преступления и конфисковывать у коррупционеров все имущество

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления следует лишать приобретенного российского гражданства.

По действующим законам приобретенного российского гражданства можно лишиться за преступления террористической направленности, а также преступления против общественной безопасности, половой неприкосновенности, здоровья населения, правосудия и обороноспособности.

Натурализованные граждане, совершившие подобные крайне опасные деяния, утрачивают политико-правовую связь с государством, а сохранение гражданства в таких случаях подрывает доверие общества в целом к институту гражданства как таковому, заявил Бастрыкин на расширенном заседании коллегии Следственного комитета.

«Происходящие в стране миграционные процессы должны быть поставлены под жесткий государственный контроль, надежно обеспечивающий национальные интересы Российской Федерации и права ее граждан», — сказал он

Также глава СК предложил ввести в качестве уголовного наказания для коррупционеров «полную конфискацию всего нажитого имущества». Такая мера, по его словам, давно ожидается обществом и обеспечит значительные поступления в казну. Кроме того, отметил Бастрыкин, следственная практика показывает, что «алчность любого коррупционера трудно остановить без твердых, решительных мер».

За первое полугодие 2025 года, пишет РБК, российского гражданства был лишен 791 человек. Гражданство РФ за январь-сентябрь 2025 года получили 110,8 тысячи человек (на 30% меньше, чем за аналогичный период годом ранее).

Бастрыкин заявил, что за 2025 год иностранными гражданами и лицами без гражданства было совершено 41,1 тысячи преступления, что почти на 7% выше показателя 2024 года.

По уголовным делам в 2025 году, рассказал Бастрыкин, было возмещено 128 миллиардов рублей. У людей, находящихся под следствием, арестовали имущество на 196 миллиардов рублей.

