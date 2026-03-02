Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Ирана дважды пытались организовать его убийство, но ему первым удалось убить верховного лидера исламской республики аятоллу Али Хаменеи.

«Я достал его прежде, чем он достал меня. Они пытались дважды. Но я оказался первым», — сказал Трамп в беседе с журналистом ABC News.

В ноябре 2024 года Минюст США сообщал, что ФБР сорвало покушение на Трампа, которое готовил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Заочные обвинения в организации покушения предъявили 51-летнему агенту КСИР Фархаду Шакери. В США задержали двух сообщников Шакери — 49-летнего Карлайла Риверу и 36-летнего Джонатона Лоадхольта.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате совместной операции вооруженных сил США и Израиля. Израильская авиация разбомбила здание в Тегеране, в котором проходила встреча Хаменеи с военными руководителями страны. Хаменеи руководил Ираном с 1989 года.

